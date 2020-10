Před čtyřmi roky v krajských volbách volilo ani ne 30 procent, teď k urnám přišlo přes 33 % voličů. To důvod k oslavě není. Dvě třetiny dál zůstaly doma.

I když většina z nich ráda volá po právech, nechová se občansky. Volit nešla, den co den bude dál nadávat na poměry. Vysvětlení proč se tak děje bývá různé. Gesto je projevem nezájmu o okolí, obec, nedůvěry v politiky, v Senát, stát či kraj. Lenosti či strachu. Přitom cesta do volební síně je absolutní minimum, jak se na věcech veřejných podílet. Výběr kandidátů je pestrý.

Poslanci by měli povinnost volit dát do zákona. Třeba i elektronickou cestou. Vylepšení by mohlo být i více. Na krajských volbách bylo vidět, jak záměrně nebo zcestně je nastaven systém, v němž přichází kupa voličských hlasů vniveč.



Řadu Českolipanů, rozlobila i silně omezená možnost dát pouhé čtyři preferenční hlasy a jen na jediné kandidátní listině. Více osobností, které by byly kraji přínosem kvůli tak pokřiveným zásadám, vypadá ze hry a prací v krajském sněmu nemůže náš život vylepšovat.

Vymstí se nám, v krizích, co přijdou. Díky lenosti, zmatenosti, nezájmu volební výsledky neodpovídají skutečným náladám většiny. Přes charismatického, pracovitého vůdce Půtu, vítěze voleb, který vypiloval kandidátku, už celé dvě éry na Libereckém kraji vedl kampaň, byl stále mezi lidmi, vytvořil systém nepřetržité píárové masáže k dokonalosti, hra na demokracii dál skřípe.