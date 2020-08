Lidé z okolí Benešova nad Ploučnicí a obcí na Českolipsku dali najevo, že plán státních plánovačů na přeložku silnice 1/13 z Děčína do Manušic u České Lípy se jim vůbec nelíbí. Mají pravdu. Stát měl už dávno modernizovat existující silniční koridor. Nikoliv chystat velkou devastaci přírody.

Není ani fér, že k veřejnému připomínkování u tak zásadní věci dal krajský úřad veřejnosti prostor cíleně na čas prázdnin, kdy lidem termíny na odvolání unikají. Občané poukazují na to, že projektanti a státní úředníci za třicet let nevymysleli žádné jiné řešení, které by zlepšilo dopady na stávající trase. S tou novou totiž přišli už komunisté. I jejich současní následovníci tvrdí, že je třeba rozpůlit krásnou krajinu. „Zaasfaltovat“ místa, co mají spíš sloužit rekreaci. Obce apelují na řešení variant, ty jim za desetiletí chybí.

Ředitelství silnic a dálnic dokola razí názor, že nic než zcela nové vedení silnice mezi Děčínem a Českolipskem může vyřešit dopravní závady na přetížené trase. Zmiňuje i Prácheň, kde jsou problémy v zimě. Ovšem na nové cestě vzniknou spousty mostů, hluboké zářezy do krajiny a prudká stoupání.

Zimní komplikace by tak stejně přetrvaly. Proti hovoří i souvislost s kvanty neopravených mostů, jejichž rekonstrukce se stále o léta a léta odkládají. Tady, podobně jako u narýsovaného obchvatu České Lípy na silnici 1/9 plánují stavitelé dohromady desítky nových mostů. Nebude trvat dlouho a přinesou řadu nových problémů. Pošleme pak buldozery stavět zase jinou trasu?

Nelze se jen roky vymlouvat, nejde se ani zavděčit všem. Letité těžkosti na silnici z Děčína lze zmírnit originálnějšími nápady než zkostnatělým projektem z éry socialismu.