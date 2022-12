„Velká kolona na Liberec se nehne, stojíme tu už 45 minut. Z Liberce na Lípu se jezdí normálně,“ hlásila před polednem na sociální síti Facebook Olga Jiroušová. Téměř dvě hodiny blokovala rušnou silnici I/38 u obce Bezděz nehoda nákladního vozidla. K této nehodě přibyla další a silnice byla uzavřena. „Mezi odbočkami na Bezděz a Bezděz - dvůr je rozházené auto a kamiony v příkopě. Policie je na místě, ale vyprošťování ještě nezačalo,“ hlásil na Facebooku těsně po 12. hodině Jakub Němeček.

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové se nehoda na silnici I/38 stala v 10:30 hodin, když devatenáctiletá řidička osobního vozu Hyundai i30, jedoucí ve směru od Doks na Mladou Boleslav, dostala na rozbředlém sněhu smyk. I když ztratila kontrolu nad svým vozidlem, zůstávala ve svém jízdním pruhu. „V té době do ní narazil řidič kamionu, který jel také od Doks a nedokázal dobrzdit. Nárazem odhodil osobní auto do příkopu a sám dostal také smyk a v něm boural do protijedoucího kamionu. Jeho řidič byl už duchapřítomný, protože včas zastavil,“ popsala mluvčí policie.

Z místa havárie odvezla sanita s blíže nespecifikovaným zraněním mladou ženu do českolipské nemocnice. Podle Balákové vyjížděli od rána do 13 hodin policisté v celém Libereckém kraji k 27 nehodám. „Nejvíce - dvacet - jich bylo v libereckém okrese, 7 nehod ve zbývajících okresech,“ uvedla mluvčí.

Jak ujistil inspektor silniční sítě Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Jelínek, o zimní údržbu se starají se svou technikou Silnice LK a externí spolupracovníci. „Veškerá technika je neustále v provozu, údržba komunikací na českolipském okrese probíhá permanentně. Pro každou silnici je rozpisem stanovený způsob údržby, když je tam povoleno solit, tak se solí, jinak se používá štěrk a písek,“ řekl Deníku Jelínek.

Někteří šoféři havárie na první letošní sněhové nadílce kritizovali. „Opět řidiči, co nezvládnou 5 cm sněhu. Zkoušky v autoškole by se měly dělat na sněhu. Od rána je to super, sníh na silnicích a těm, co to opravdu umí, začínají zimní radovánky. Jízda autem na sněhu je lepší jak lyžovačka,“ komentoval na Facebooku Marcel Rychtář.