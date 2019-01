Česká Lípa – Těžkým zraněním mladé řidičky a lehkým poraněním dalších třech osob skončila vážná sobotní dopravní nehoda na silnici I/9 v České Lípě.

Vážná nehoda zablokovala hlavní tah v Č.Lípě. | Foto: Deník/Ramila Pokorná

„Jednašedesátiletý řidič Škody Octavie, který jel od Doks na Nový Bor z nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde bočně narazil do Volkswagenu Polo,“ řekla liberecká policejní mluvčí Ludmila Knoppová.

Střet byl natolik silný, že volkswagen narazil do projíždějícího fordu, poté do sloupu a obrátil se na střechu. Do nemocnice byla s těžkým zraněním převezená řidička volkswagenu, její spolujezdkyně a dva pasažéři fordu utrpěli lehké poranění.Nehoda na několik hodin úplně zablokovala hlavní tah, policisté museli dopravu odklánět přes centrum města.