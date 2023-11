Přejet autem blíže k domovu se nedávno vymstilo řidičce, která usedla v Okružní ulici v České Lípě za volant pod vlivem alkoholu.

Po nastoupení do auta a rozjetí narazila do prvního ze zaparkovaných vozidel. To ji nezastavilo, stejně jako překážka v podobě druhého zaparkovaného auta, do kterého taktéž narazila. Nakonec ji po ujetí pár metrů zastavila policejní hlídka.

„Sled jízdy se naštěstí odehrál bez zranění a výše škody na vozidlech byla vyčíslena na 70 000 korun. Ženě byl na místě odebrán řidičský průkaz,“ popsala nehodu krajská mluvčí policie Klára Jeníčková.

Řidička při první dechové zkoušce nadýchala 3,26 promile, podruhé klesl výsledek na 2,96 promile alkoholu. „Dopustila se tak ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala Jeníčková.

