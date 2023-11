Napilno měli policisté druhý listopadový čtvrtek, když na Českolipsku řešili tři dopravní nehody s chodci během jednoho dne. První z nich se odehrála krátce po půl 8 v ulici Purkyňova nedaleko Základní školy Špičák v České Lípě.

K další nehodě došlo na přechodu pro chodce v českolipské ulici Roháče z Dubé. | Foto: PČR

Nezletilá dívka se rozhodla přebíhat vozovku mimo přechod pro chodce a řádně se nerozhlédla, přičemž navíc na mokré vozovce uklouzla a narazila do boku právě projíždějícího vozidla Škoda Octavia. „Dívka při tomto střetu utrpěla zranění, se kterým byla převezena na ošetření do českolipské nemocnice,“ popsala první událost krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Druhá nehoda se stala odpoledne téhož dne, tentokrát na přechodu pro chodce v českolipské ulici Roháče z Dubé. Řidička s vozidlem Peugeot 207 jela ve směru od ulice Okružní do ulice Českokamenická, kde údajně vlivem oslnění od slunce přehlédla ženu na přechodu, která šla ve směru od restaurace do městského parku. Zraněnou ženu převezli záchranáři do českolipské nemocnice.

K poslední nehodě vyjížděli policisté do Zákup. „Řidič auta Kia Sportage jel po silnici druhé třídy č. 268 ve směru od ulice Mimoňská na náměstí Svobody, kde při odbočování vlevo na parkoviště u České pošty přehlédl ženu, která přecházela silnici v ulici Nádražní. I tato chodkyně skončila v péči lékařů českolipské nemocnice,“ podotkla mluvčí.

Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu dopadly negativně a veškeré okolnosti nehod nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě.

„Opakovaně vyzýváme všechny chodce, aby se v silničním provozu chovali s vědomím, že jsou skutečně těmi nejzranitelnějšími. Vždy raději chvilku počkali a nesnažili se vozovku přecházet za každou cenu, ať už je to po přechodu pro chodce nebo mimo něj,“ vyzvala veřejnost Sochorová.

„Samozřejmě v této souvislosti důrazně o zvýšení pozornosti a obezřetnosti za volantem žádáme i všechny řidiče. Snažte se některé situace předvídat tak, abyste na ně případně stačili včas reagovat,“ dodala.

Zdroj: Deník/Petra Hámová