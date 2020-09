Se skateparkem si spletl křižovatku ulic 5. května, Na Kopečku a Kožnarovy v České Lípě neznámý chlapec, kterému mohlo být asi deset let.

Skateboard. Ilustrační foto. | Foto: Kateřina Chourová

Na svém skateboardu se v pondělí 21. září v podvečer vyřítil z vedlejší ulice Na Kopečku do jízdní dráhy 55letému cyklistovi, který do křižovatky přijížděl po hlavní komunikaci z ulice 5. května. „Ačkoliv se skeatbordista na poslední chvíli snažil situaci zachránit, nepovedlo se mu to, a do cyklisty narazil. Zřejmě proto, že neměl čisté svědomí, hned po nehodě zmizel neznámo kam,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.