V sobotu 25. března se po šesté hodině večerní stala v Doksech dopravní nehoda. Řidič tam svým autem naboural do jiného, zaparkovaného vozu. Aniž by situaci nějak řešil, jel dál. Měl ale smůlu. Policie ho stejně našla.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Nehoda se stala po čtvrt na sedm večer v ulici U Nádraží. 43letý řidič tam projížděl ve voze značky Škoda Octavia. Při tomto průjezdu naboural do boku jiného zaparkovaného vozu stejné značky. „V zaparkovaném voze seděla řidička. Viník ale pokračoval v jízdě dál, aniž by se ženou navázal jakýkoliv kontakt a snažil se s ní vzniklou situaci řešit,“ řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Na obou vozech vznikla škoda, která dosud nebyla vyčíslena

Přivolaní dokští policisté ho našli po necelé hodině v místě jeho bydliště a provedli u něj dechovou zkoušku. „Ačkoliv ukázala, že má v sobě 2,44 promile alkoholu, tvrdil jim, že si dal alkohol až po jízdě. Kolegové mu to moc nevěřili a vyzvali ho k tomu, aby se podrobil odběru krve v nemocničním zařízení, to následně udělal,“ doplnila Baláková.

Soudní znalec na základě rozboru krve zjistí, kdy se do jeho krevního oběhu alkohol dostal. Už teď je ale jisté, že řídil pod vlivem drogy. Orientační test byl pozitivní na látku THC. „V této souvislosti jsme již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala mluvčí.

Opilý muž odjel v Mimoni od nehody. Pak tvrdil, že vůbec neřídil

Podobnou situaci řešili nedávno policisté také v Mimoni. Řidič tam narazil svým vozem do jiného. Po nehodě jen trochu couvl a pokračoval v jízdě, jako by se nic nestalo. Nejdříve se ho snažil dohnat řidič vozu, do kterého naboural. Protože s ním ale nebyla řeč, zdál se opilý, zavolal na pomoc mimoňské policisty.

Dechová zkouška ukázala, že má v sobě 2,54 promile alkoholu, proto mu policisté na místě zadrželi řidičský průkaz a následně zahájili úkony trestního řízení pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Za ten mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.