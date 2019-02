Dopravní nehody: Oficiální statistiky potvrzují dobrou zprávu

Severní Čechy Oficiální statistiky dopravní nehodovosti v České republice od ledna do konce května potvrzují, co naznačily již předběžné statistiky: Údaje o nehodovosti na severu Čech od ledna do konce května představují optimistické čtení.

Nehoda v Žalanech, 18.3. 2015, auto vylétlo v zatáčce do pole. | Foto: Deník - Zdeněk Traxler

Smrtelných nehod, a nehod s těžkými následky, proti stejnému období roku 2014, je letos méně. V Libereckém kraji zemřeli při nehodách dva lidé, tedy o pět méně než loni. Statistiky kazí alkohol Také v Ústeckém kraji přišlo o život při dopravních nehodách méně lidí - jedenáct. Tedy o sedm méně než loni. Velmi smutných následků nehod mohlo být ještě méně nebýt alkoholu za volantem. Zhruba čtvrtina tragických nehod totiž byla způsobena při dopravní nehodě, kdy řídil vozidlo řidič pod vlivem omamných a psychotropních látek, tedy drog včetně alkoholu.

Autor: František Roček