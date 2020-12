Dosud neznámý řidič naboural 28. listopadu večer zděný pilíř u obchodu v Okružní ulici v České Lípě. Z místa nehody ale ujel.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nehoda se stala deset minut před jedenáctou večerní. Řidič nacouval do zděného pilíře za obchodem Ledsviti.cz, narazil do něj a poškodil ho. Z místa ale odjel, aniž by se snažil jakkoliv škodu vyřešit.