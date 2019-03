Bezděz – Daněk, který skočil před rozjetou fábii, byl na počátku vážné dopravní nehody, která se stala ve čtvrtek nad ránem na rovné silnici I/38 pod Bezdězem.

„Třicetiletý muž jel do Mladé Boleslavi,zvířeti se snažil vyhnout, což je chyba. Na daňka narazil a pak vlétl do protisměru, kde narazil do dodávky značky Peugeot,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Podle ní je lepší před lesní zvěří ztlumit světla a držet pevně přímý směr, neuhýbat. U havárie pomáhaly tři jednotky hasičů.