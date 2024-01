Traumatickou událost má za sebou sedmasedmdesátiletý invalidní senior, který ve čtvrtek 4. ledna uvízl se skútrem v kolejišti na železničním přejezdu v Žandově na Českolipsku.

Železniční přejezd v Žandově. | Foto: KŘP LK

Drama, které nemá mezi nehodami na železnici obdoby, se odehrálo krátce před 13. hodinou. Senior s nohou amputovanou nad kolenem přejížděl na elektrickém skútru přejezd, když se mu kolečko vozítka zaklínilo v kolejišti. Neúspěšně se snažil vozítko vyprostit, když se začal k přejezdu přibližovat vlak vypravený z České Lípy do Děčína.

„Strojvedoucí sice viděl, jak senior s vozítkem zápasí, pro krátkou vzdálenost však vlak před ním zastavit nestačil, do vozítka narazil a odhodil ho mimo kolejiště. To, zda se dostal muž mimo kolejiště ještě před nárazem vlaku do vozítka, strojvedoucí neví, a na tuto otázku neodpověděl lékaři ani senior,“ popsala událost krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Na místě zasahovali záchranáři a invalidu se středně těžkým zraněním letecky transportovali na traumacentrum Krajské nemocnice Liberec. „Další okolnosti a detaily této události zjišťujeme,“ dodala Baláková.