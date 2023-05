Dvě nehody se staly v úterý 16. května ráno na silnici číslo 9, která protíná Českou Lípu. Jedna si vyžádala zranění, druhá se obešla bez něj. Obě ale zpomalily dopravu, která bývá mezi sedmou a osmou hodinou velmi hustá.

Nehoda v České Lípě, která si vyžádala zranění. | Foto: HZS Libereckého kraje

Nehoda v České Lípě, která si vyžádala zranění.Zdroj: HZS Libereckého krajePrvní nehoda se na silnici I/9 stala krátce před sedmou hodinou. Havarovalo tam osobní a nákladní auto a na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému.

„Jednu osobu jsme vyprostili za pomoci vyprošťovacího zařízení. Uniklé provozní kapaliny na komunikaci jsme po střetu vozidel zasypali,“ uvedli zástupci Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Zraněné osoby si převzali záchranáři. Záchranné práce silnici na nezbytně nutnou dobu uzavřely.

Za nehodu mohla únava. V osobním autě se vraceli domů z noční směny tři muži. „Na silnici I/9 v České Lípě se střetl Ford Focus s nákladním Mercedesem. 45letý řidič usnul za volantem a přejel do protisměru, v autě cestovali i jeho kolegové (18,19 let),“ uvedli policisté na sociální síti twitter.

Ford ráno vyjel z Mladé Boleslavi a posádka se vracela do České Lípy. „Za přemostěním v České Lípě ve stoupání ve směru na Nový Bor přemohla řidiče únava a on vyjel do protisměru. Zde se svým levým předním kolem střetl s levým předním kolem nákladního vozidla Mercedes Benz a náraz ford otočil do původního směru na Mladou Boleslav,“ popsala nehodu tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Řidič při nehodě utrpěl vážné zranění, se kterým byl letecky transportován do liberecké nemocnice. Oba jeho zraněné spolujezdce převezla sanita do nemocnice v České Lípě.

Druhá nehoda, při které havarovala dvě osobní auta, se stala v půl osmé ráno na stejné silnici. Ačkoliv si nevyžádala žádné zranění, vytvořila se kvůli ní kolona. Na místě zasahovali hasiči a policisté a řidiči museli počítat se zdržením.