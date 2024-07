V Kravařích naboural opilý řidič do tří rodinných domů, do oplocení další nemovitosti a také do zaparkovaného vozidla.

První prázdninový víkend bývá na silnicích kritický, i proto policie posílila po celé republice dohled. Informace o avizované dopravně bezpečnostní akci se ale ke všem řidičům evidentně nedostala a někteří šli problémům doslova naproti. Jen v Libereckém kraji od pátku do neděle bouralo šest řidičů, kteří si nedokázali před jízdou odepřít alkohol.

Například v pátek v 19 hodin nasedl v Kravařích na Českolipsku do auta řidič, který v obci naboural postupně do tří rodinných domů, do oplocení další nemovitosti a také do zaparkovaného vozidla. „Při každé kolizi si jen vycouval zpátky na silnici a pokračoval v jízdě dál, z čehož lidé usoudili, že je pod vlivem, a upozornili nás na něj,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Hlídka ho zadržela u jednoho z nabouraných domů a zjistila, že má v sobě 3,53 promile alkoholu. Vzhledem k jeho narůstající agresivitě vyvolané alkoholem, ho policisté převezli na záchytnou stanici do Liberce. Způsobenou škodu odhadla na nejméně 100 000 korun.

Rekordmanem co do množství alkoholu v dechu, byl řidič fordu, který na parkovišti v ulici Pod Tratí v Hrádku nad Nisou na Liberecku naboural jedno ze zaparkovaných vozidel. Přivolaní policisté mu naměřili 4,60 promile alkoholu. „Na místě mu proto zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu,“ dodala Baláková. Škoda na obou autech činí přibližně 20 000 korun.

O víkendu na Českolipsku bourali pod vlivem alkoholu dva řidiči, na Jablonecku tři a na Liberecku jeden.