Mikrospánek přemohl řidiče dodávky na Českolipsku. V autě seděli tři lidé

Tichý zabiják na silnicích stál za nehodou, která se odehrála na konci minulého týdne na Českolipsku. Třiadvacetiletého muže přemohl mikrospánek, když projížděl ve směru od Jestřebí mírnou levotočivou zatáčkou. Dodávka Mercedes Benz Vito vyjela ze silnice, kde nejprve nabourala do betonových bloků, následně do stromu a nakonec do plotu.

Řidič dodávky usnul za volantem a havaroval. | Foto: PČR Libereckého kraje