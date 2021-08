Řidička vozu Fiat Doblo jela ve směru od Jestřebí na Prahu, najednou se v jejím jízdním pruhu objevil motorkář, který přes podélnou svislou čáru předjížděl kolonu vozidel. Přitom vybočil do protisměru. "Řidička auta ve snaze vyhnout se čelnímu střetu strhla řízení vpravo, kde se vozidlo při sjetí do příkopu převrátilo přes střechu na kola a následně se vymrštilo zpět na silnici," řekla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

Ačkoliv řidička na sobě po tomto kotrmelci žádné viditelné zranění neměla, trpí nyní bolestmi, které si vyžádaly vystavení pracovní neschopnosti. Spolu s ní cestovali ve voze její dva lovečtí psi plemene ohař krátkosrstý, kteří havárii přežili bez újmy na zdraví.

"Po neznámém motocyklistovi, který vjel do její jízdní dráhy, nyní pátráme. Podle svědka, který ženě poskytl po nehodě pomoc, by nehodovou událost mohli vidět zejména dva řidiči, a to řidič světlého BMW X5 a řidič světlého Passatu, kteří jeli v koloně od Prahy ke křižovatce a byli motocyklistou předjížděni," dodala Baláková.

Policie uvítá každé svědectví, které povede k vypátrání motocyklisty. Současně policisté vyzývají i samotného motorkáře k tomu, aby se jim přihlásil a podal ke své jízdě vysvětlení. Informace přijímá známá tísňová linka 158.