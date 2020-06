Na první pohled zle vypadala noční nehoda, která se stala v sobotu 13. června u Jestřebí, kde se srazila tři auta. Jedno z nich mělo zapojený vlek s koňmi. Všichni z nehody ale vyšli s nanejvýš lehkým zraněním.

Nehoda tří vozů u Jestřebí | Foto: HZS Libereckého kraje

Napilno měla především záchranná služba, která krátce po sobotní 23. hodině musela k Jestřebí vyslat i přepravní sanitky, aby nápor zraněných zvládla. I do žlutých sanitek bylo potřeba dát po dvou pacientech, pokud to bylo možné. "Dohromady se zranilo deset lidí. Šest z nich jsme převezli do České Lípy, dva do Liberce a jeden po ošetření zůstal na místě," vypočítal účet za sobotní bouračku mluvčí záchranné služby Michal Georgiev.