Při průjezdu obcí Bohatice se tam odpoledne na silnici II/268 srazil osobní automobil značky Dodge Durango a dodávka značky Ford Transit, v ní zůstaly zaklíněné dvě osoby. Hasiči je uvolnili pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení a oba záchranáři přepravili do Krajské nemocnice v Liberci. Celkem byli zraněny tři osoby.

„Na traumacentrum do Liberce jsme přepravili dva zraněné, kteří byli při vědomí. Jednu osobu vrtulníkem, druhou pozemní cestou,“ potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji Michael Georgiev.

Podle zákupských hasičů, kteří na místo vyjeli spolu s kolegy z JSDH Mimoň a profesionály z HZS Česká Lípa, byla poskytnuta ve spolupráci s policisty první předlékařská pomoc a po příjezdu posádek ZZS byly osoby předány do jejich péče. Hasiči i nadále asistovali při první pomoci a následném transportu dvou zraněných osob, jedné do sanitního vozu a druhé do vrtulníku Letecké záchranné služby, kterému hasiči zajistili přistání na nedaleké louce.

„Po odjezdu sanitních vozů hasiči provedli zasypání uniklých provozních kapalin a zajištění místa nehody včetně protipožárního opatření. Po vyšetření nehody dopravní policií a naložení osobního automobilu na odtahovou službu provedli hasiči úklid vozovky a uvolnění jednoho pruhu pro dopravu, která musela být po celou dobu záchranných a likvidačních prací uzavřena,“ popsal zákupský hasič Tomáš Knobloch.

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové 58letý šofér osobního auta jel ve směru od Mimoně na Zákupy a při projíždění mírné pravotočivé zatáčky se nevěnoval řízení. Usnul. Od nehody byl sanitkou předán do péče zdravotníků českolipské nemocnice. „Pod vlivem mikrospánku vybočil do protisměru, kde projížděla dodávka a narazil do ní,“ upřesnila Baláková. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní.