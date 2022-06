Nehoda se stala na silnici třetí třídy číslo 26844. Motorkář jel z obce Lesná na Horní Světlou, když mu v zatáčce vletěla pod helmu vosa. "Muž za řidítky motocyklu následně ztratil kontrolu nad řízením a najel do svodidel tak nešťastně, že mu náraz do pevné překážky amputoval nohu nad kotníkem," popsala detaily nehody tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Z místa havárie transportoval zraněného řidiče do liberecké nemocnice vrtulník.

Slovo odborníka

"Motocyklisté obecně mohou snížit riziko nehody využíváním prvků pasivní bezpečnosti. Doporučujeme jim používat integrovanou motocyklistickou přilbu s ochranou brady, kterou by bez ohledu na počasí měli mít během jízdy uzavřenou," řekl dopravní expert Jiří Novotný, hlavní instruktor bezpečné jízdy Týmu silniční bezpečnosti v Liberci.

Jízda s otevřenou helmou anebo s integrální helmou, u které si kvůli letnímu horku řidič vyklopí plexisklo, a chrání si oči jen brýlemi, významně riziko kontaktu s letícím hmyzem zvyšuje. Pokud taková situace nastane a jakýkoliv bodavý hmyz vnikne do prostoru helmy během jízdy, platí to, že se motorkář musí snažit soustředit na co možná nejklidnější zastavení motorky v co možná nejkratším čase, a na její odstavení na bezpečném místě.

"Důležitým prvkem pasivní bezpečnosti jsou také kvalitní boty dosahující minimálně do poloviny lýtek, poněvadž ty rovněž významně snižují závažnost následků podobných havárií", dodal dopravní expert.