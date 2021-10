K hromadné nehodě vyjeli ve středu 6. října odpoledne záchranáři do Svoru, kde se na silnici spojující Šluknovský výběžek a Prahu srazila čtyři auta, dva kamiony, dodávka a osobní vůz. Silnice zůstala po nehodě zcela uzavřená.

Nehoda na Šébru. | Foto: HZS Libereckého kraje

Do Svoru k nehodě vyrazilo hned několik posádek záchranné služby včetně vrtulníku. "Jednoho člověka se středně vážným zraněním jsme letecky dopravili do libereckého traumacentra, dalšího s lehkým zraněním sanitkou do nemocnice v České Lípě," uvedl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Silnice zůstala po nehodě uzavřená. Po odklizení následků nehody zprůjezdnili policisté silnici kyvadlově.