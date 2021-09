Havárie zkomplikovala i za běžných okolností – stavbami a uzavírkami kolabující trasu. Podle policejní mluvčí Ivany Balákové nedodržel řidič kamionu značky DAF s návěsem bezpečnou vzdálenost od před ním jedoucí škodovky. Tu, než stihla odbočit na křižovatce u osady Ramš vlevo, naboural.

„Dvaašedesátiletá řidička fabie jela od Zahrádek. Kamion, jehož řidič nesledoval dění, do ní naboural a odhodil ji do protisměru, kde zrovna projížděl jiný kamion s návěsem a ten do ní narazil bočně,“ konstatovala Baláková.

Jak potvrdil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev, k Sosnové byl vyslán vrtulník, který zraněnou řidičku osobního vozu přepravil na traumacentrum Krajské nemocnice v Liberci. „Během letu byla při vědomí a komunikovala s posádkou, utrpěla středně těžké zranění,“ upřesnil Georgiev.