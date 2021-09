K události po deváté hodině ráno spěchali hasiči, policie i zdravotníci. "Na místě jsme provedli protipožární opatření, jedné zraněné osobě poskytli neodkladnou předlékařskou pomoc a předali ji dále do péče zdravotnické záchranné služby," informovali zasahující hasiči.

Dva osobní automobily se dostaly ve čtvrtek 16. září ráno do kolize ve Vrchlického ulici v České Lípě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.