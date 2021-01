Policisté vyjížděli hned ke třem dopravním nehodám. U některých musela zasahovat i záchranná služba.

Řidič vlivem nepřiměřené rychlosti na namrzlé vozovce v Rychnově u Jablonce nad Nisou nezvládl řízení a havaroval. | Foto: KŘP LK

K první nehodě došlo na silnici II/282 ve směru od obce Ktová na centrum Rovenska pod Troskami. Šestadvacetiletý řidič v pravotočivé zatáčce vyjel do protisměru, kde se střetl s osobním vozidlem značky Škoda Fabia. Její řidičku museli transportovat do turnovské nemocnice. „Dechová zkouška ukázala, že viník nehody měl v sobě 3,12 promile alkoholu. Navíc nechodil do autoškoly,“ dodala mluvčí policie Ivana Baláková.