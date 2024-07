„Vyšetřovatelé o víkendu vyslechli několik lidí, kteří podali osobní svědectví o jízdě bílého Volkswagenu Passat na trase z Mladé Boleslavi do Obory u Doks v čase od 22.00 do 22.35. Bohužel žádný z nich nedisponuje záběry z palubních kamer. O ně veřejnost znovu žádáme, protože mohou posloužit jako důkaz toho, co tragické nehodě předcházelo,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Nehoda se stala kolem 22.35 na silnici I/38 u Obory. Dvacetiletý řidič osobního vozu podle svědků vjel vysokou rychlostí do zatáčky a následně do protisměru, kde se čelně střetl s dodávkovým vozidlem. V ní cestovala pětičlenná rodina.

Řidič dodávky po dlouhé resuscitaci zemřel na místě. Jeho manželku s těžkým zraněním převezli zdravotníci do nemocnice v Liberci. Jejich tři děti ve velmi vážném stavu transportovaly vrtulníky do dvou pražských nemocnic na traumacentra. Těžké zranění utrpěl i řidič osobního vozidla.

Další svědci nehody mohou policii kontaktovat prostřednictvím tísňové linky 158.