V autě byli kromě řidiče další čtyři cestující, a to tři mladíci ve věku od 19 do 25 let a devatenáctiletá dívka. „Posádka původně směřovala po silnici I/9 od Cvikova do České Lípy. Podle našeho předběžného šetření stála za havárií nepřiměřená rychlost v prudké zatáčce,“ sdělila mluvčí policie Ivana Baláková.