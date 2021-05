Zranění si z ní odnesla 72letá žena, která utrpěla otřes mozku po srážce s projíždějícím autem. K té mělo před prodejnou nápojů u domu číslo 73 ve chvíli, kdy procházela po levé krajnici silnice ve směru na Volfartice. Z opačného směru proti ženě projíždělo osobní vozidlo neznámé značky, které ji zachytilo a ona spadla na zem.

Řidička ihned zastavila, pomohla ženě vstát a také jí nabídla odvoz na lvyšetření do nemocnice, které chodkyně odmítla. „Po nějakém čase se jí ale přitížilo, a proto navštívila v závěru minulého týdne lékaře. Žena se nemůže rozvzpomenout na to, který den k nehodě došlo. Podle zatím dostupných informací to bylo mezi 28. dubnem a 2. květnem,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Policisté proto žádají případné svědky o pomoc při dokumentaci nehody a současně se obracejí i přímo na řidičku, která s chodkyní po nehodě komunikovala, aby kontaktovala tísňovou linku 158 nebo se dostavila osobně v pracovní dny v čase od 7.00 do 15.30 na dopravním inspektorát Územního odboru PČR Česká Lípa na adrese Pod Holým vrchem 1734/14.