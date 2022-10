Dopravní nehoda se stala na silnici číslo 38 v obci Bezděz. "Čtyřiatřicetiletý řidič s vozidlem Škoda Octavia jel ve směru od Obory do Mladé Boleslavi, kde za křižovatkou k obci Bezděz nezvládl řízení a vyjel mimo vozovku. Přejel na nástupní ostrůvek autobusové zastávky, narazil do jejího zastřešení, dopravní značky a následně ještě do tří stromů," řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.