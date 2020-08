Nehoda se stala 10. srpna krátce před pátou hodinou odpolední. Řidička osobního auta jela o Purkyňově ulici v České Lípě směrem k sídlišti Špičák a při jízdě se otočila na své dvě malé dcery na zadních sedačkách. V tu chvíli ztratila kontrolu nad řízením, najela do obrubníku, poté se auto roztočilo a nabouralo do kovového zábradlí.

Auto nabouralo do zábradlí. | Foto: Policie ČR

Na místo přijeli zdravotníci, kteří děti prohlédli a zjistili, že jsou v pořádku, stejně jako jejich matka. "Událost by měl být varováním pro všechny řidiče, kteří vozí v autě děti. Během jízdy by se na ně určitě neměli otáčet, protože to může mít fatální následky," uvedla mluvčí policie Ivana Baláková a dodala, že pokud děti na zadních sedačkách pláčou nebo zlobí, je nutné zachovat klid, věnovat se řízení a zastavit na vhodném místě, kde pak můžete situaci řešit.