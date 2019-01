Semilsko /FOTOGALERIE/ - Železniční nehoda se stala ve středu kolem půl sedmé hodiny ranní na Semilsku. Na trati mezi obcemi Poniklá a Hrabačov narazil osobní vlak do kusu skály, který se zřítil na koleje. Vlak v důsledku srážky vykolejil.

Vlak vykolejil po nárazu do skály, osm lidí se zranilo. | Foto: HZSLK

Při nehodě se zranilo devět lidí. Původní informace pocházející od Drážní inspekce, přitom mluvily o dvanácti zraněných.

"Šest lehce poraněných lidí jsme převezli sanitkami na chirurgické oddělení do nemocnice v Jilemnici. Sedmého člověka, který utrpěl středně těžká poranění dolní končetiny, transportoval vrtulník do Krajské nemocnice v Liberci. A to na traumatologické oddělení. Zbývající dva jsme ponechali na místě nehody," upřesnila mluvčí záchranářů Lenka Moravcová. Podle ní se většinou jednalo o poraněné hrudníky, dolní končetiny a hlavy.

Nejvážnější zranění utrpěl strojvedoucí. Ten zůstal ve vlaku po nárazu do skalního masivu, zaklíněný. "Na jeho vyproštění použili hasiči hydraulické vyprošťovací nářadí jako nůžky, rozpínák i rozpěrný válec. Zraněného muže zafixovali ve vakuové matraci a transportovali necelých 400 metrů k mostu přes Jizeru, kde přistál vrtulník záchranářů," řekla mluvčí krajských hasičů Zdenka Štrauchová. Celkem na místě zasahovaly čtyři hasičské jednotky.

Osobní vlak mířil od Jablonce nad Jizerou do Martinic v Krkonoších. V současné chvíli je provoz na trati zastaven. Bude tomu tak ještě týden. Minimálně. "Je zavalená skálou ve výšce přibližně tři metry a délce do třiceti metrů. Vlak při srážce vykolejil. Předběžná škoda na něm je za jeden a půl milionu korun," uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Je zřejmé, že odstraňování následků nehody není otázka několika hodin, spíše dní. Nehoda se totiž stala v těžkopřístupném místě. Podle ČTK musí skálu navíc prověřit geolog. Poslední její kontrla proběhla v minulém týdnu. Nikdy předtím přitom se skálou problémy nebyly, žádné kusy se z ní neuvolnily. Až nyní.

"Mimořádná událost se stala v oblouku, kde strojvedoucí viděl překážku na trati na poslední chvíli a měl jen malou šanci zareagovat, což potvrzuje i fakt, že nestihl po použití rychlobrzdy ani opustit kabinu strojvedoucího," doplnil Drápal.