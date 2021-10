Tragická nehoda se stala v ulici Českolipská v blízkosti čerpací stanice v části Nový Berštejn krátce před půl sedmou ráno. „Vážným zraněním, které žena při nárazu vozidla do stromu utrpěla, na místě i přes snahu zdravotníků podlehla,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. V autě kromě řidičky nikdo jiný necestoval.

Život 34leté ženy si v pondělí 11. října vyžádala ranní dopravní nehoda nedaleko Dubé. Řidička mercedesu vyjela ze silnice a narazila do stromu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.