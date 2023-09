U Brniště se srazil vlak s osobním autem. Lehce se zranil jeden člověk

Dopravu na železniční trati z Liberce do České Lípy zastavila v úterý 12. září ráno nehoda vlaku s osobním vozidlem. Omezení by mělo trvat do 9. hodiny.

V úterý 12. září se u Brniště srazil vlak s osobním autem. | Foto: Hasiči Mimoň