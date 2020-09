Nárazem do stromu skončila jízda řidiče fordu, který v pátek dopoledne havaroval u Jestřebí. Šoféra i jeho spolujezdkyni odvezli záchranáři na ošetření do nemocnice.

„Řidič, který mířil od Starých Splavů, vyjel z dosud nezjištěným příčin před jestřebskou křižovatkou do protisměru a následně do příkopu, kde ještě narazil do stromu,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Co bylo příčinou nebezpečně vyhlížejícího karambolu policie stále šetří, jednou z variant je zdravotní indispozice řidiče.

Na místě zasahovali hasiči z Doks a České Lípy, policie i záchranáři.