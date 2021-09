Dopravní karambol, který se stal v ulici U Obecního lesa ve čtvrtek 9. září krátce před třetí hodinou odpoledne, zaměstnal všechny složky Integrovaného záchranného systému. Přes veškerou snahu záchranářů skončila nehoda pro motorkáře tragicky.

U Obecního lesa v Lípě havaroval motorkář. K nehodě vzlétl vrtulník | Foto: HZS Libereckého kraje

Řidič nákladního vozu projížděl od Sosnové směrem do průmyslové zóny, v momentě, kdy začal odbočovat vlevo do areálu jedné firmy, střetl se s motocyklistou, který ho předjížděl. U nehody zasahovali také hasiči, kteří při ošetření zraněného řidiče motorky spolupracovali se záchranáři a pomohli jim při následném transportu do vrtulníku.