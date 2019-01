Tanvald – U železniční trati mezi Tanvaldem a Smržovkou na Jablonecku lidé našli v sobotu odpoledne těžce zraněnou ženu. Provoz na frekventované trati do Krkonoš se zhruba na dvě hodiny kvůli vyšetřování zastavil, vlaky nahradily autobusy. "Žena byla bosá a v noční košili, co se stalo, vyšetřovatelé zjišťují," řekla mluvčí policie Ivana Baláková.

Ženu ležící nedaleko trati mezi tunely nad tanvaldskou zastávkou objevili lidé z projíždějícího vlaku krátce před 17 hodinou. „K události byly ihned vyslány dvě jednotky hasičů – profesionálové z Tanvaldu a liberečtí drážní hasiči. Když dorazili na místo, nalezli na železniční trati těžce zraněnou ženu neznámé totožnosti, která zřejmě spadla ze skály do kolejiště. Podle vyjádření strojvedoucího ji vlak nesrazil," řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.

„Na místo odstartoval i vrtulník, v nepřístupném terénu ale nemohl přistát, a tak museli záchranáři ke zraněné slanit," doplnil ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Stanislav Mackovík. Hasiči ženě poskytli předlékařskou první pomoc a poté společně se zdravotníky pomáhali s ošetřením.

Neznámá žena ve věku kolem 40 až 50 let utrpěla podle Mackovíka těžké poranění hlavy a byla v bezvědomí. Po základním ošetření ji na speciálních nosítkách ve vakuové matraci naložili do vlaku, kterým se dostali na železniční zastávku Tanvald. „Teprve tam jsme ji mohli naložit do vrtulníku a dopravit na traumatologii do Liberce," dodal ředitel.

Provoz na trati byl obnoven krátce po 19. hodině.