Bezděz - Vážná nehoda dnes na více než tři hodiny zablokovala silnici 38 mezi Doksy a Mladou Boleslaví, v úseku u Bezdězu

Mezi Oborou a Bezdězem se čelně střetla dvě vozidla. | Foto: FB/Zdeněk Vrabec

Dva lidé při čelním střetu utrpěli těžké zranění.

Nehoda se stala po šesté hodině ráno nedaleko odbočky na Bezděz. „Řidič Škody Octavie ročník 1975 jel ve směru od Doks. Na konci rovného úseku, na nepřehledném místě před mírnou levotočivou zatáčkou, začal předjíždět nákladní vozidlo aviového typu. V protisměru jel v tu dobu Peugeot 106 a došlo k čelnímu střetu," uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Těžké zranění utrpěla posádka peugeotu, dva muži ve věku 38 a 47 let. „Jeden má mnohočetná poranění a na řízené ventilaci jsme ho vrtulníkem transportovali do liberecké nemocnice. Druhý utrpěl zranění hrudníku. Sanitou jsme ho odvezli do nemocnice v Liberci," uvedla mluvčí záchranné služby Lenka Moravcová.

Policie žádá řidiče Avie, který po nehodě odjel, aby se ji přihlásil. Považuje ho za důležitého svědka. „Obrátit se může na jakoukoliv služebnu policie nebo zavolat na linku 158," řekla Baláková.

Silnici se podařilo plně zprůjezdnit zhruba v 9:15.