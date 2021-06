Život řidiče na Novoborsku ohrozil přibližně deseticentimetrový kámen, který v sobotu 5. června dopoledne odlétl z nákladového prostoru kamionu.

Z kamionu u Nového Boru odletěl kámen, zasáhl protijedoucí auto a zranil řidiče | Foto: Policie ČR

"Řidič nákladní soupravy jel pravděpodobně ve směru od Rumburku na Nový Bor, když krátce před desátou hodinou dopolední na obchvatu Nového Boru, zhruba 200 metrů za lávkou pro pěší, odlétl z jeho nákladového prostoru kámen. Souprava převážela štěrk, ale kámen, který z prostoru vylétl, rozbil čelní sklo protijedoucího auta a zasáhl řidiče do obličeje," uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Řidič osobního auta rychle zareagoval a dokázal auto odstavit, aniž by sám havaroval. Kvůli zranění v obličeji musel být následně převezen do nemocnice.