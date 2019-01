Liberec - Sedm lidí se zranilo v neděli odpoledne za jedinou hodinu při třech dopravních nehodách v Libereckém kraji. Policisté museli jednu silnici uzavřít, na další dopravu řídí kyvadlově.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Divíšek Martin

Tři lidé se zranili ve 14:15 na silnici 35 mezi Turnovem a Jičínem, v osadě Borek u Hrubé Skály. "Dacia Logan sjela do příkopu," uvedla krajská mluvčí policie Ludmila Knopová. Podle krajského ředitele záchranné služby Stanislava Mackovíka museli jednu zraněnou osobu přepravit vrtulníkem na libereckou traumatologii. "Má poraněnou páteř," uvedl.



Další dva pasažéry z auta sanitka odvezla do turnovské nemocnice. "Jejich zranění by nemělo být vážné," dodal Mackovík. Dopravu na hlavním tahu řídí policisté kyvadlově.



Uzavřená je od 14:35 silnice 10 u Železného Brodu. U vodní elektrárny se na mezinárodní silnici střetla dvě vozidla a také skončila v příkopě. Při nehodě se zranili tři lidé. "Naše posádka je ještě na místě, bližší informace ke zraněným nemám," uvedl v 15:30 Mackovík.



Sanitka musela několik minut po 15. hodině vyrazit i do Dubé na Českolipsku. V ulici Českolipská se střetly dva osobní vozy a jeden člověk je zraněný.

Později došlo k dopravní nehodě také u Svoru.