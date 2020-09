V pátek 28. srpna zastavili dopravní policisté auto u Stružnice, protože žena na sedadle nebyla připoutaná bezpečnostním pásem. Uložili jí pokutu ve výši 200 korun a současně jí doporučili pás použít.

"Asi za hodinu vyslal tuto hlídku operační důstojník k dopravní nehodě. V obci Jezvé se střetla tři auta. První auto, které jelo v koloně zastavilo, aby odbočilo. Za ním jedoucí řidič včas zareagoval, ale zezadu do něj nabouralo auto, jehož řidič situaci neodhadl a nestihl dobrzdit. V nejvíce poškozeném autě seděla na sedadle spolujezdce právě ta žena, která hodinu před nehodou nebyla připoutaná," uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.

V době, kdy se nehoda stala, už připoutaná byla a to jí zřejmě zachránila život. Bez zapnutého pásu, by nehodu nepřežila. Takhle utrpěla jen méně vážná zranění, se kterými je hospitalizovaná v českolipské nemocnici. Řidič auta, které nedobrzdilo, byl transportován do nemocnice vrtulníkem.

V České republice v loňském roce zemřelo při dopravních nehodách 90 lidí, kteří během jízdy nepoužili bezpečnostní pás. Dalších 184 nepřipoutaných lidí se loni těžce zranilo.