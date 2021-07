Kontrolujeme vám mobily, tvrdí v anketě rodiče. Děti: Není to pravda

Tak to si nerozumíme. Nebo někdo lže. Zatímco rodiče tvrdí, že dětem pravidelně kontrolují mobilní telefony a to, co na nich dělají, děti říkají přesný opak. Táta ani máma mi do mobilu vůbec nelezou, odpovídají stovky dětí a teenagerů ve velké anketě Deníku.

Zúčastněte se unikátní ankety Deníku o rodičích a dětech. | Foto: Deník/Shutterstock