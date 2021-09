Roman GalloZdroj: Deník„Před každými volbami jsme organizovali debaty kandidátů. Pokaždé jsme se snažili najít jiný formát. Jednou jsme politiky posadili do autobusů a vzali je diskutovat na místo, kde se řešil problém trápící občany. Jindy jsme tam dojeli na kole. Prezidentské kandidáty jsme pozvali na předvolební výměnu názorů do vlaku do Ústí nad Labem a zpět, kde se jich mohli ptát i náhodní cestující,“ uvádí Roman Gallo.

„Tentokrát jsme dopředu nevěděli, jaká bude epidemická situace v srpnu a září. Proto jsme hledali jinou metodu diskuse. Kontaktní, ale bez toho, že bychom účastníky museli sezvat na jedno místo. A řekli jsme si, proč nevyužít nástroje, které jsme si všichni museli osvojit v minulém období během práce z domova," pokračuje.

Jak to tedy konkrétně funguje?

Moderátorka Kateřina Perknerová i pánové Bartoš, Fiala a Babiš se připojují přes počítač nebo i mobil z místa, kde právě jsou. U nás doma nebo v zahraničí. Nepotřebujeme žádné kameramany, přenosové vozy. Signál od nich běží do studia v Českých Budějovicích. Tam jej technici „smontují“ do jednoho okna, které pak diváci vidí na www. denik.cz nebo na Facebooku. Živě nebo ze záznamu.

Není problém s technickou kvalitou?

Kvalita zvuku nebo obrazu není dokonalá jako v profesionální televizi. S ní ale nesoupeříme. Chceme čtenářům Deníku zprostředkovat autentickou výměnu názorů tří lídrů. A to se daří vrchovatě.

Jaké jsou podle vás výhody této formy debat? Proč vyvolává takový zájem čtenářů?

Uvedl bych tři hlavní. Již zmíněná autenticita a flexibilita – diskutujete odkukoli. A pak rychlost – debata trvá jen 15 minut, je to náročnější pro moderátorku a účastníky, ale atraktivnější pro diváky.

Kolik těchto debata ještě bude?

Celkově jich je sedm, takže nám zbývají ještě čtyři. Vždy ve středu dopoledne na www.denik.cz.

Co o debatě soudí její hlavní aktéři?

Kateřina Perknerová, komentátorka a redaktorka Deníku

Patnáct minut, tři nejžhavější kandidáti na českého premiéra a pár týdnů do voleb. Trochu sen každého novináře. V případě Andreje Babiše, Petra Fialy a Ivana Bartoše by to ovšem mohl být i zlý sen, zvláště, když jde o přímý přenos. Poté, kdy šéfové ANO, ODS a Pirátů na výzvu Deníku přistoupili, jsem se na unikátní příležitost začala těšit, byť mi bylo jasné, že všichni si budou stěžovat na omezený čas, skákání do vět těmi druhými a nemožnost říct to, co chtěli říct nejvíc. O to ale právě jde. V několika minutách sdělit k danému tématu to nejdůležitější. Srozumitelně, bez oklik, věcně. Statisíce lidí, kteří se na debaty dívají, vždy mohou posoudit, komu ze tří výrazných politiků se to daří nejlépe.

Andrej Babiš, premiér ČR a předseda ANO

Musím se přiznat, že ten souboj tří lídrů, na který máme pokaždé jenom 15 minut, mě baví. Vážně si ho docela užívám. Nemám moc času, jako premiér mám nabitý program, do toho jede kampaň a na tuhle debatu se přes počítač můžu přihlásit prakticky odkudkoliv. Ta čtvrthodina je docela jízda. Je to o jasných odpovědích, žádné dlouhé řeči, ani prostoje. To mi vyhovuje a těším se na další.

Zdroj: DeníkIvan Bartoš, lídr Pirátů a STAN

Velice oceňuji, že jde projekt s trendem digitalizace a já se tak mohu debat zúčastnit online i během kontaktní kampaně po regionech. Ocenil bych delší formát debaty, aby bylo možné lidem více do hloubky představit náš kvalitní program a postoje. Děkuji nicméně za možnost diskutovat.

Petr Fiala, lídr koalice SPOLU

Debaty Deníku přicházejí se zajímavým a v Česku v podstatě nevyzkoušeným formátem. Mít na každé z tak důležitých témat jen pár minut a muset co nejlépe vystihnout to nejpodstatnější třeba i v jedné větě, je pro nás, diskutující, bezesporu velká výzva. Celkové vyznění pak musí zhodnotit hlavně diváci.