Magazín Víkend 26. února.Zdroj: DeníkVzpomínky na skorootce. Autor dva roky staré publikace Ecce Homo Forman, která nyní vychází i ve formě audioknihy, měl to štěstí být oscarovému režisérovi Miloši Formanovi často nablízku. Radim Kratochvíl, syn Formanovy bývalé manželky Věry Křesadlové a dramaturga Jana V. Kratochvíla, poznával svého „skorootce“ při dlouhých cyklotoulkách po Evropě, partiích mariáše či při setkáních s největšími osobnostmi světové kinematografie. V těchto dnech, kdy by tvůrci filmového Amadea bylo devadesát let, na něj myslí se stejným úsměvem a respektem, jako kdyby se rozloučili včera.