Sucho v Iráku odkrylo dávné město s poklady. Celá léta ho ukrývala řeka Tigris

Extrémní sucho v Iráku způsobilo sížení hladiny vody v řece Tigris, která tak odhalila starověké město postavené před 3400 lety. Pro tým německých a kurdských archeologů to znamenalo, co nejdříve začít s vykopávkami a zajistit oblast tak, aby nedošlo k jejímu poškození kvůli neustále se vyskytující vodě. Archeologové se domnívají, že by se mohlo jednat o ztracené město Zakhiku.

