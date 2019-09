KDY: Pondělí 9. 9. - pátek 13. 9. od 9 do cca 18 hodin

KDE: Autokemp Nedamov

ZA KOLIK: Vstup zdarma

V nedamovském autokempu v pondělí startuje 2. Dubské dřevosochání. Pod rukama řezbářů budou letos vznikat sochy na téma „sova a vodník“. Práce se dřevem započnou šikovní řezbáři v pondělí dopoledne v areálu autokempu za pokladnou. Až do pátku tu návštěvníci budou moci sledovat, jak se prosté kusy dřeva mění v nádherné sochy, a to každý den od 9 do cca 18 hodin. Ukončení, výstava a dražba děl se koná v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 14. září v areálu u Sušárny chmele v Dubé.