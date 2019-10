KDY: Čtvrtek 17. 10. od 8:15 hodin

KDE: Knihkupectví Knihomil Česká Lípa

Stárnutí populace se jako téma objevuje stále častěji. Co to ale znamená pro každého z nás? Máme se bát, že „z práce půjdeme rovnou do hrobu?“ Nebo snad hrozí ještě něco jiného než prodlužování věku odchodu do důchodu? Máme se vůbec bát nebo je na tom i něco pozitivního? A kdo mi pomůže, když budu potřebovat? Na tyto a další otázky společně s vámi budou v přímém přenosu hledat odpovědi zakladatelka Nadace Krása pomoci a Miss World Taťána G. Brzobohatá a ředitelka nadace Michaela Stachová.