KDY: Sobota 11. 1. od 9 do 12 hodin

KDE: DDM Libertin Česká Lípa

ZA KOLIK: 0 – 20 Kč

Rodiče s dětmi mohou navštívit keramickou dílnu a něco pěkného si tu vyrobit. Otevřený bude také Jojo klub pro nejmenší děti a za dobrovolné vstupné můžete zavítat také do místního zookoutku za zvířátky. Otevřeno bude od 9 do 12 hodin, v keramické dílně zaplatíte symbolické vstupné 10 Kč a za materiál a výpal. Vstup do Jojo klubu je 20 Kč.