Kdo chytá v síti

KDE: Objednávat můžete ZDE

Film V síti vyvolal bouřlivou diskuzi a emoce, když otevřel tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Následně se na pultech knihkupectví objevila dokumentární kniha Kdo chytá v síti, která na film navazuje. Součástí knihy jsou rozhovory nejen s herečkami, ale i s konkrétními oběťmi. Autorce se podařilo uskutečnit i rozhovor s jedním ze sexuálních predátorů, čímž kniha získala i nový rámec, jelikož můžeme sledovat myšlení druhé strany barikády. Rozhodně se nejedná o lehké čtení, ale přináší dobrý a ucelený náhled na tuto problematiku.

Cestou fak* it

KDE: Objednávat můžete ZDE



Taky máte někdy pocit, že řadu věcí děláte jen kvůli tomu, že to společnost vyžaduje? Nebo proto, že to je prostě zrovna trendy? A už vás unavují různé motivační knihy? Vydejte se cestou fak*it. Autoři knihy si nebrali servítky a humornou cestou, kterou doprovází ilustrace, ukazují, jak se vymanit ze stereotypu a nenechat se ovládnout všedností. Tak směle do toho a půl je hotovo…