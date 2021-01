KDO: Alena Gajdušková

KDE: vydavatelství Dauphin

ZA KOLIK: 233 Kč na knihydobrovsky.cz

Celý její název zní Pečeme chleba z kvásku a děláme domácí těsta. Užitečná publikace je výborem i volným pokračováním dvoudílných Domácností našich babiček.

A vězte, že je z pera zkušené autorky Aleny Gajduškové, která tak vychází z historických kuchařských knih, dobových živnostenských receptářů, odborných publikací i archivů rodinných. Inspirovaly ji ručně psané recepty z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Jenže tím to pro ni nekončí, naopak začíná. Dál totiž do českých kuchyní nikdy nepustí nic jedlého a křupavého, aniž by to vše sama neodzkoušela, neuhnětla a ovšem i neupekla…

Zeptáte-li se v Dauphinu, jak vidí budoucnost svých návodových kuchařských knih, i té perníkové a chlebové, asi zde zazní: „Tyto tituly se s největší pravděpodobností napříště neztratí v záplavě knih, zabývajících se vařením. Je to další titul známé autorky Aleny Gajduškové, čtenáři tu najdou řadu receptů dle báječných zkušeností našich předků.“