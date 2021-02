KDY: kdykoli

KDE: facebook DDM Libertin, www.libertin.cz

ZA KOLIK: zdarma

Hodinka nabitá informacemi, které potřebujete vědět, abyste si mohli tisknout doma, nabídne vše o možnostech 3D tisku, poradí jak si vybrat tiskárnu, jaké jsou filamenty a co to vlastně je a jaké existují 3D knihovny. To vše na Facebooku a webu DDM Libertin.