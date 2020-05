KDY: Od 18. května

KDE: Galerie KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Výstavu s názvem Zátiší v pondělí 18. května otevřela Galerie KC Sever Cvikov a své snímky na ní představuje osm umělců. Záštitu převzal známý fotograf Robert Vano, který bude hostem video vernisáže. Ta proběhne ve středu 27. května v 18 hodin.

Výstava bude přístupná do 13. června Galerie je otevřená od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin.