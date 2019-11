KDY: Středa 6. listopadu od 18 hodin

KDE: KD Crystal Česká Lípa

ZA KOLIK: 390 Kč

Účastníci se budou moci naučit, jak pouhou myšlenkou zahřát kov nebo nechat naklíčit rostlinu v dlani. Odhalí, jak se zbavit všeho, co je trápí a omezuje, a najdou řešení problémů, které je třeba už roky obtěžují. Mirek Vojáček z Kvantových oprav se terapiím věnuje již 6 let a své poznatky se snaží předávat v podobě přednášek lidem, tak aby byli schopni si co nejvíce pomoci kdekoli a kdykoli a mohli se tak posunout kupředu a to špatné nechat za sebou.